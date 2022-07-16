CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла
24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей
Фото: ДНСН України
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.
"24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей", - написав він.
При цьому додав, що досі четверо людей залишаються в розшуку зниклих безвісти.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти обстріляли ракетами центр Вінниці.
Додамо, президент Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку та заявив, що окупанти будуть відповідати за удари по Вінниці та інших містах України. Збройні сили України обов'язково це забезпечать.
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16 07 2022 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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