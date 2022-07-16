24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей

Кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.

"24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей", - написав він.

При цьому додав, що досі четверо людей залишаються в розшуку зниклих безвісти.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти обстріляли ракетами центр Вінниці.

Додамо, президент Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку та заявив, що окупанти будуть відповідати за удари по Вінниці та інших містах України. Збройні сили України обов'язково це забезпечать.