Кількість жертв внаслідок обстрілів у Кашмірі зросла до 8 осіб
Як повідомляє "Громадське", обстріли ведуться з артилерії та стрілецької зброї.
Так, за даними пакистанської сторони, внаслідок обстрілів з боку Індії загинули п'ятеро осіб, один з них — цивільний. Ще двоє отримали поранення.
Натомість, армія Індії заявила про напади пакистанських військових на їхні блокпости. В Індії повідомили про загибель трьох цивільних у районі лінії контролю, що розділяє Кашмір на індійську і пакистанську частини.
Вранці 27 лютого у Пакистані заявили про збиття двох літаків Військово-повітряних сил Індії, які начебто вторглися у повітряний простір країни. Тоді повідомляли, що один винищувач впав на пакистанській території, а пілот встиг катапультуватися.
Раніше в Міноборони Індії заявили, що ввечері 26 лютого Пакистан застосував зброю важкого калібру, здійснивши 12-15 обстрілів уздовж індійської сторони кордону.
Зазначимо, що це перші авіаудари уздовж лінії контролю, яка розмежовує пакистанську та індійську частини Кашміру, з часів війни між двома країнами у 1971 році.
Конфлікт між Індією та Пакистаном загострився після того, як 14 лютого у контрольованій Індією частині Кашміру внаслідок теракту загинули щонайменше 40 поліцейських. Країна звинуватила у теракті Ісламабад. Угруповання "Джаїш-е-Мухаммад" взяло на себе відповідальність за теракт в Кашмірі. 26 лютого індійська влада заявила, що завдала удару по табору бойовиків цього угруповання на території Пакистану.
Індія і Пакистан претендують на всю територію Кашміру, проте кожна зі сторін контролю лише частини регіону. З часів здобуття незалежності від Британії в 1947 році країни тричі вели війну та мали низку конфліктів, причиною більшості з яких був Кашмір. Як Індія, так і Пакистан мають ядерну зброю.
Нагадаємо, що Індія будує в спірному штаті Джамму і Кашмір на кордоні з Пакистаном більше 14 тисяч бункерів для розміщення родин, які мешкають у цьому регіоні.
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