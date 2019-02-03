Кількість жертв внаслідок обстрілів у Кашмірі зросла до 8 осіб

Внаслідок обстрілів з боку Індії загинули п'ятеро осіб, один з них — цивільний. Ще двоє отримали поранення

Кількість жертв внаслідок обстрілів між збройними силами Індії та Пакистану у спірній провінції Кашмір зросла до 8 осіб.

Як повідомляє "Громадське", обстріли ведуться з артилерії та стрілецької зброї.

Так, за даними пакистанської сторони, внаслідок обстрілів з боку Індії загинули п'ятеро осіб, один з них — цивільний. Ще двоє отримали поранення.

Натомість, армія Індії заявила про напади пакистанських військових на їхні блокпости. В Індії повідомили про загибель трьох цивільних у районі лінії контролю, що розділяє Кашмір на індійську і пакистанську частини.

Вранці 27 лютого у Пакистані заявили про збиття двох літаків Військово-повітряних сил Індії, які начебто вторглися у повітряний простір країни. Тоді повідомляли, що один винищувач впав на пакистанській території, а пілот встиг катапультуватися.

Раніше в Міноборони Індії заявили, що ввечері 26 лютого Пакистан застосував зброю важкого калібру, здійснивши 12-15 обстрілів уздовж індійської сторони кордону.

Зазначимо, що це перші авіаудари уздовж лінії контролю, яка розмежовує пакистанську та індійську частини Кашміру, з часів війни між двома країнами у 1971 році.

Конфлікт між Індією та Пакистаном загострився після того, як 14 лютого у контрольованій Індією частині Кашміру внаслідок теракту загинули щонайменше 40 поліцейських. Країна звинуватила у теракті Ісламабад. Угруповання "Джаїш-е-Мухаммад" взяло на себе відповідальність за теракт в Кашмірі. 26 лютого індійська влада заявила, що завдала удару по табору бойовиків цього угруповання на території Пакистану.

Індія і Пакистан претендують на всю територію Кашміру, проте кожна зі сторін контролю лише частини регіону. З часів здобуття незалежності від Британії в 1947 році країни тричі вели війну та мали низку конфліктів, причиною більшості з яких був Кашмір. Як Індія, так і Пакистан мають ядерну зброю.

Нагадаємо, що Індія будує в спірному штаті Джамму і Кашмір на кордоні з Пакистаном більше 14 тисяч бункерів для розміщення родин, які мешкають у цьому регіоні.