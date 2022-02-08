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Кільцева електричка не буде зупинятись під час повітряної тривоги

Напередодні Рада оборони міста Києва прийняла рішення про обов’язкову зупинку наземного громадського транспорту на час повітряної тривоги
Кільцева електричка не буде зупинятись під час повітряної тривоги
Київська кільцева електричка буде перевозити пасажирів навіть під час повітряних тривог.
 
Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express.
 
"Відтепер автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутки зупинятимуться під час повітряних тривог. Метро і до цього зупинялося... А ось київська кільцева електричка - ні", - йдеться у повідомленні.
 
Як повідомлялось напередодні, Рада оборони міста Києва прийняла рішення про обов’язкову зупинку наземного громадського транспорту на час повітряної тривогиПасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.
 
Також у міністерстві освіти та науки оприлюднили рекомендації, як діяти вчителям, якщо під час уроку почалась повітряна тривога.
 
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02 08 2022 14:30
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