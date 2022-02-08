CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНапередодні Рада оборони міста Києва прийняла рішення про обов’язкову зупинку наземного громадського транспорту на час повітряної тривогиТакож у міністерстві освіти та науки оприлюднили рекомендації, як діяти вчителям, якщо під час уроку почалась повітряна тривога.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кільцева електричка не буде зупинятись під час повітряної тривоги
Київська кільцева електричка буде перевозити пасажирів навіть під час повітряних тривог.
Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express.
"Відтепер автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутки зупинятимуться під час повітряних тривог. Метро і до цього зупинялося... А ось київська кільцева електричка - ні", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось напередодні, Рада оборони міста Києва прийняла рішення про обов’язкову зупинку наземного громадського транспорту на час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.
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