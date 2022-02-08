Кільцева електричка не буде зупинятись під час повітряної тривоги

Напередодні Рада оборони міста Києва прийняла рішення про обов’язкову зупинку наземного громадського транспорту на час повітряної тривоги

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