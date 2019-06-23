ПОЛІТИКА НОВИНИКім Чен Ин високо оцінив "надзвичайну сміливість" Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кім Чен Ин отримав "чудового" особистого листа від Трампа, - ЗМІ
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав особистого листа від президента США Дональда Трампа
Кім похвалив лист, назвавши його "чудовим", та додав, що "серйозно подумає над його цікавим змістом", повідомляє північнокорейська інформаційна агенція KCNA, йдеться в ВВС.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що отримав дуже теплий лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Читайте також: У соцмережах закликають ПАРЄ не знімати санкції з російської делегації
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 06 2019 15:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність