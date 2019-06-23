Кім Чен Ин отримав "чудового" особистого листа від Трампа, - ЗМІ

Кім Чен Ин високо оцінив "надзвичайну сміливість" Трампа.

Кім похвалив лист, назвавши його "чудовим", та додав, що "серйозно подумає над його цікавим змістом", повідомляє північнокорейська інформаційна агенція KCNA, йдеться в ВВС.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що отримав дуже теплий лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

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