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Кім Чен Ин отримав "чудового" особистого листа від Трампа, - ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав особистого листа від президента США Дональда Трампа
Кім Чен Ин високо оцінив "надзвичайну сміливість" Трампа.
Кім Чен Ин отримав "чудового" особистого листа від Трампа, - ЗМІ

Кім похвалив лист, назвавши його "чудовим", та додав, що "серйозно подумає над його цікавим змістом", повідомляє північнокорейська інформаційна агенція KCNA, йдеться в ВВС.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що отримав дуже теплий лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

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23 06 2019 15:15
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