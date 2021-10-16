Кіпр позбавляє громадянства 45 власників "золотих паспортів"

Кабінет міністрів вирішив розпочати процедуру відкликання громадянства у 39 інвесторів та шести членів їхніх сімей, а також скасувати попереднє рішення Кабінету міністрів про натуралізацію інвестора та члена його сім’ї"

Уряд Кіпру у п’ятницю, 15 жовтня, ухвалив рішення про скасування громадянства, наданого 45 іноземним громадянам у рамках суперечливої програми, яка дозволяла отримувати паспорт в обмін на певну суму інвестицій в країну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus-Mail.

"Кабінет міністрів вирішив розпочати процедуру відкликання громадянства у 39 інвесторів та шести членів їхніх сімей, а також скасувати попереднє рішення Кабінету міністрів про натуралізацію інвестора та члена його сім’ї", - сказав речник Кабміну Маріос Пелеканос.

За його словами, відповідне рішення ухвалене після проведення незалежної перевірки програми, яка дозволяла отримувати громадянство Кіпру в обмін на інвестиції в країну.

Пелеканос також додав, що уряд проведе перевірку шістьох власників "золотих паспортів" та продовжуватиме моніторити ще 47 осіб.

За словами джерел в уряді, особи, яких позбавлять громадянства, не отримують компенсацію, проте зможуть зберегти право власності на свою нерухомість.

Як повідомлялося, на початку вересня 2020 року кіпрська газета Politis опублікувала імена 34 власників "золотих паспортів", до правомірності видачі яких виникли питання у кіпрської влади. У списку були вказані імена сімох громадян України: бізнесмен Ігор Коломойський, його дружина Ірина та донька Анжеліка; партнер Коломойського по бізнесу Геннадій Боголюбов, бізнесмен Костянтин Григоришин, один із засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталій Гайдук та його дружина Олена.

У листопаді того ж року уряд Кіпру припинив дію програми надання громадянства іноземцям в обмін на значні інвестиції в країну.