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Кіпр скоро перестане видавати паспорти в обмін на гроші

Цю програму критикували в ЄС — а ще нею зловживали олігархи
Влада Кіпру із 1 листопада скасовує дію програми видачі так званих «золотих паспортів» — надання іноземцям громадянства в обмін на мінімум два мільйони євро інвестицій. Ця програма неодноразово критикувалася в Євросоюзі, членом якого Кіпр є. А ще нею часто користувалися російські та українські олігархи.
Кіпр скоро перестане видавати паспорти в обмін на гроші Фото: AFP

Про це повідомляє кіпрське видання Politis.

Рішення влади Кіпру не стосуватиметься заявок на отримання «золотих паспортів», які розглядаються нині (таких, за даними видання, 700, а також заявок, які будуть подані до кінця жовтня.

Закрити програму кіпрський уряд вирішив на наступний день після виходу документального фільму Al-Jazeera про зловживання, пов’язані з програмою видачі «золотих паспортів». Видання й раніше розповідало, як Кіпр видавав громадянство закордонним олігархам, чиї статки не завжди здобувалися чесним шляхом.

У ЄС видачу кіпрського громадянства в обмін на інвестиції неодноразово критикували, зазначає Reuters. Зокрема, нею могли користуватися для відмивання коштів, а також для отримання іноземцями права безперешкодного в'їзду в Шенгенську зону (в яку входить і Кіпр).

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13 10 2020 15:51
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