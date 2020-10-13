Кіпр скоро перестане видавати паспорти в обмін на гроші

Цю програму критикували в ЄС — а ще нею зловживали олігархи

Влада Кіпру із 1 листопада скасовує дію програми видачі так званих «золотих паспортів» — надання іноземцям громадянства в обмін на мінімум два мільйони євро інвестицій. Ця програма неодноразово критикувалася в Євросоюзі, членом якого Кіпр є. А ще нею часто користувалися російські та українські олігархи.

Про це повідомляє кіпрське видання Politis.

Рішення влади Кіпру не стосуватиметься заявок на отримання «золотих паспортів», які розглядаються нині (таких, за даними видання, 700, а також заявок, які будуть подані до кінця жовтня.

Закрити програму кіпрський уряд вирішив на наступний день після виходу документального фільму Al-Jazeera про зловживання, пов’язані з програмою видачі «золотих паспортів». Видання й раніше розповідало, як Кіпр видавав громадянство закордонним олігархам, чиї статки не завжди здобувалися чесним шляхом.

У ЄС видачу кіпрського громадянства в обмін на інвестиції неодноразово критикували, зазначає Reuters. Зокрема, нею могли користуватися для відмивання коштів, а також для отримання іноземцями права безперешкодного в'їзду в Шенгенську зону (в яку входить і Кіпр).

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