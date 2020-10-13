Кіпр скоро перестане видавати паспорти в обмін на гроші
Про це повідомляє кіпрське видання Politis.
Рішення влади Кіпру не стосуватиметься заявок на отримання «золотих паспортів», які розглядаються нині (таких, за даними видання, 700, а також заявок, які будуть подані до кінця жовтня.
Закрити програму кіпрський уряд вирішив на наступний день після виходу документального фільму Al-Jazeera про зловживання, пов’язані з програмою видачі «золотих паспортів». Видання й раніше розповідало, як Кіпр видавав громадянство закордонним олігархам, чиї статки не завжди здобувалися чесним шляхом.
У ЄС видачу кіпрського громадянства в обмін на інвестиції неодноразово критикували, зазначає Reuters. Зокрема, нею могли користуватися для відмивання коштів, а також для отримання іноземцями права безперешкодного в'їзду в Шенгенську зону (в яку входить і Кіпр).
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