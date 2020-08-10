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У YouControl тепер можна шукати інформацію про кіпрські компанії

Щоб дізнатися інформацію про кіпрську компанію необхідно змінити прапорець на кіпрський
Платформа відкритих даних YouControl тепер показує інформацію про компанії з реєстрацією на Кіпрі.
У YouControl тепер можна шукати інформацію про кіпрські компанії Фото: Економічна правда

Про це йдеться у блозі компанії, зазначає "Економічна правда".

За даними Нацбанку, за 2019 рік основною країною-джерелом прямих іноземних інвестицій у капітал України був саме Кіпр із понад $16 млрд, що на майже $3 млрд більше, ніж у 2018-му, і складає близько третини від усіх надходжень. Цей показник вперше із 2014 року перетнув позначку в $16 мільярдів і наближається до рекордних показників 2013 року, коли прямі інвестиції в капітал з Кіпру перевищили $17,7 млрд. 

Економісти пояснюють це тим, що ці інвестиції насправді є поверненням українських грошей, які були виведені у вигляді дивідендів чи поворотного фінансування від материнських кіпрських компаній.

Щоб дізнатися інформацію про кіпрську компанію необхідно змінити прапорець на кіпрський. Далі необхідно ввести назву компанії, номер або ім’я посадової особи. Працює транслітерація, тому шукати можна як латиницею, так і кирилицею. 

Одразу можна побачити назву компанії, номер, імена директора та секретаря, статус (активна чи закрита), тип, дати реєстрації та останнього звіту, юридична адреса. Нижче розміщений "Журнал документів" - це перелік документів, котрий буде міститись в виписці з реєстру. Її можна придбати, клікнувши на "Замовити виписку з реєстру" або ж будь-який документ в журналі.

У виписці може міститись:

  • Перелік бенефіціарів
  • Перелік акціонерів
  • Частка власності
  • Фінансові звіти
  • Висновок аудиторської компанії
  • Дані по іпотечних заставах та інших видах обтяження
  • Історичні дані: назви, директора, адреси, власники та багато іншої корисної інформації.

Серед ключових осіб можна дізнатись імена на таких посадах: 

  • Owner
  • General Partner
  • Limited Partner
  • Director
  • Alternate Director
  • Secretary
  • Alternate Secretary
  • Assistant Secretary
  • Authorised Person

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08 10 2020 14:51
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