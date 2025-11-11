Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чотири країни ЄС отримають підтримку через наплив мігрантів – Єврокомісія

11 листопада 2025, 21:44
Фото: з вільного доступу
Оголошення Єврокомісії дає старт переговорам між державами-членами, які мають визначити, яку саме допомогу надати Греції, Кіпру, Іспанії та Італії.

Чотири держави – члени Європейського Союзу мають отримати допомогу в перерозподілі шукачів притулку, аби полегшити тиск нелегальної міграції на них.

Про це у вівторок повідомила Європейська комісія.

Виконавчий орган ЄС у межах імплементації Пакта про міграцію та притулок представив щорічний звіт про ситуацію з міграцією у державах-членах.

"Греція та Кіпр перебувають під міграційним тиском через непропорційний рівень прибуття мігрантів протягом останнього року. Іспанія та Італія також перебувають під міграційним тиском через непропорційну кількість прибулих після пошуково-рятувальних операцій на морі в той самий період", – йдеться в повідомленні.

Ці чотири держави отримають доступ до Фонду солідарності – інструменту солідарності ЄС для держав-членів, які зазнають міграційного тиску, коли Пакт набере чинності в середині 2026 року.

Це дозволить державам домогтись або переселення частини шукачів притулку в інші країни ЄС, або додаткової фінансової підтримки в розмірі 20 тисяч євро на шукача притулку.

Оголошення Єврокомісії дає старт переговорам між державами-членами, які мають визначити, яку саме допомогу надати Греції, Кіпру, Іспанії та Італії.

