Чотири країни ЄС отримають підтримку через наплив мігрантів – Єврокомісія
Чотири держави – члени Європейського Союзу мають отримати допомогу в перерозподілі шукачів притулку, аби полегшити тиск нелегальної міграції на них.
Про це у вівторок повідомила Європейська комісія.
Виконавчий орган ЄС у межах імплементації Пакта про міграцію та притулок представив щорічний звіт про ситуацію з міграцією у державах-членах.
"Греція та Кіпр перебувають під міграційним тиском через непропорційний рівень прибуття мігрантів протягом останнього року. Іспанія та Італія також перебувають під міграційним тиском через непропорційну кількість прибулих після пошуково-рятувальних операцій на морі в той самий період", – йдеться в повідомленні.
Ці чотири держави отримають доступ до Фонду солідарності – інструменту солідарності ЄС для держав-членів, які зазнають міграційного тиску, коли Пакт набере чинності в середині 2026 року.
Це дозволить державам домогтись або переселення частини шукачів притулку в інші країни ЄС, або додаткової фінансової підтримки в розмірі 20 тисяч євро на шукача притулку.
Оголошення Єврокомісії дає старт переговорам між державами-членами, які мають визначити, яку саме допомогу надати Греції, Кіпру, Іспанії та Італії.