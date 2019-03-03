Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Клімкін: Чорне море - не "калюжа" для зухвалих маневрів ВМС Росії

На форумі Україна "зібрала друзів та однодумців,... готових говорити про спільні виклики та спільно їм протидіяти
Чорноморська безпека є невід’ємною частиною ефективної трансатлантичної співпраці та євроатлантичної інтеграції.
Клімкін: Чорне море - не "калюжа" для зухвалих маневрів ВМС Росії Фото: ukrinform.ua

"За останні кілька днів Одеса стала центром дискусій щодо чорноморської безпеки, і так має бути й надалі. Чорне море має стати простором взаємодії, цінностей та права, а не "калюжею" для зухвалих маневрів російських ВМС", - зазначив глава МЗС України Павло Клімкін за підсумками Одеського форуму #OdesaDebate, повідомляє "Українська правда".

Він додав, що на форумі Україна "зібрала друзів та однодумців,...  готових говорити про спільні виклики та спільно їм протидіяти, бо лише так можна будувати плани на майбутнє, мир і безпека в якому потрібні нам усім"

Нагадаємо, що Україна планує нове проходження кораблів через Керченську протоку, у зв'язку з чим вживає заходів і веде підготовку, в тому числі з міжнародними партнерами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2019 12:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.