Клімкін: Чорне море - не "калюжа" для зухвалих маневрів ВМС Росії

На форумі Україна "зібрала друзів та однодумців,... готових говорити про спільні виклики та спільно їм протидіяти

Чорноморська безпека є невід’ємною частиною ефективної трансатлантичної співпраці та євроатлантичної інтеграції.

"За останні кілька днів Одеса стала центром дискусій щодо чорноморської безпеки, і так має бути й надалі. Чорне море має стати простором взаємодії, цінностей та права, а не "калюжею" для зухвалих маневрів російських ВМС", - зазначив глава МЗС України Павло Клімкін за підсумками Одеського форуму #OdesaDebate, повідомляє "Українська правда".

Він додав, що на форумі Україна "зібрала друзів та однодумців,... готових говорити про спільні виклики та спільно їм протидіяти, бо лише так можна будувати плани на майбутнє, мир і безпека в якому потрібні нам усім".

Нагадаємо, що Україна планує нове проходження кораблів через Керченську протоку, у зв'язку з чим вживає заходів і веде підготовку, в тому числі з міжнародними партнерами.