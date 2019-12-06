Клімкін про вступ до ЄС: Людям нарозповідали казок
"Трохи прикро виступати в ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок", - написав Клімкін на сторінці у Facebook.
"Хтось чув, що будемо вступати в ЄС в 2025 році. Це дурниці, адже для цього вже давно повинні були вести переговори про вступ. Хтось чув, що через 10 років - уже реальніше, але все ще дурниця. Адже для цього переговори про вступ треба було б починати буквально завтра ", - зазначив він.
Нагадаємо, глави парламентів України, Польщі і Литви задекларували в резолюції Міжпарламентської асамблеї терміни вступу України в Європейський Союз. Передбачається, що Україна зможе вступити в ЄС в 2025-2027 роках.
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