Клімкін про вступ до ЄС: Людям нарозповідали казок

Міністр закордонних справ України, який подав у відставку, назвав казками розмови про вступ до Євросоюзу за 5-10 років

Клімкін назвав дурницям інформацію про те, що Україна може вступити у ЄС у 2025 році.

"Трохи прикро виступати в ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок", - написав Клімкін на сторінці у Facebook.

"Хтось чув, що будемо вступати в ЄС в 2025 році. Це дурниці, адже для цього вже давно повинні були вести переговори про вступ. Хтось чув, що через 10 років - уже реальніше, але все ще дурниця. Адже для цього переговори про вступ треба було б починати буквально завтра ", - зазначив він.

Нагадаємо, глави парламентів України, Польщі і Литви задекларували в резолюції Міжпарламентської асамблеї терміни вступу України в Європейський Союз. Передбачається, що Україна зможе вступити в ЄС в 2025-2027 роках.

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