Клімкін оприлюднив дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету

"Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в офісі президента банально попався"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін опублікував дипломатичні ноти Російської Федерації та України щодо звільнення українських моряків, про які президент Володимир Зеленський "дізнався з інтернету".

Документи викладені на сторінці очільника МЗС у Facebook, повідомляє "Громадське".

За словами Клімкіна, нота зовнішньополітичного відомства Росії є дипломатичною пасткою. Зокрема, Москва намагається змусити Київ, по-перше, визнати вчинення українськими моряками кримінального злочину, по-друге, визнати правомірність судового процесу над ними за російським законодавством, і, по-третє, опосередковано визнати анексію українського Криму.

"Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в офісі президента банально попався", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що Росія без проблем може завершити усі внутрішні процеси, необхідні для звільнення моряків, у тому числі в рамках "діючих і для нас, і для них багатосторонніх документів".

Керівник МЗС додав, що в ноті України викладено позицію, яка спільно з міжнародними партнерами відстоюється з першого дня після захоплення моряків - політично і в міжнародних судах.

Клімкін також нагадав про рішення Міжнародного трибуналу, згідно з яким РФ зобов’язана негайно і безумовно звільнити українських моряків і кораблі.

Раніше 27 червня президент України Володимир Зеленський обурився діями міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який, не порадившись із главою держави, відповів на ноту Російської Федерації щодо полонених моряків. Зеленський заявив, що через небажання Верховної Ради голосувати за відставку чинного голови МЗС України Клімкіна та призначення запропонованого командою президента на цей пост Вадима Пристайко, Зеленський дізнається інформацію про важливі кроки України на міжнародній арені з Інтернету.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.