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Клімкін пояснив чому не супроводжуватиме Зеленського в Брюссель

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що не планує супроводжувати президента Володимира Зеленського в його поїздці до Брюсселя
Перший закордонний візит президента України Володимира Зеленського відбудеться 4-5 червня, поїздка призначена в Брюссель.
Клімкін пояснив чому не супроводжуватиме Зеленського в Брюссель Павло Клімкін. Фото: dpa

Клімкін, відповідаючи на питання про те, чи поїде з Зеленським заявив що він не бачить в цьому сенсу. Однак він зазначив що МЗС допомагає підготовкою цього візиту, інформують в NewsOne.

"Ми готуємо все це", - сказав міністр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня відвідати Брюссель. 

Додамо, Це буде перший закордонний візит Володимира Зеленського в якості президента закордон.  

Він збирається розповісти партнерам у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорити з ними шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обмінятися думками щодо подальших ключових реформ в Україні.

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30 05 2019 13:52
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