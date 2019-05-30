Клімкін пояснив чому не супроводжуватиме Зеленського в Брюссель
Клімкін, відповідаючи на питання про те, чи поїде з Зеленським заявив що він не бачить в цьому сенсу. Однак він зазначив що МЗС допомагає підготовкою цього візиту, інформують в NewsOne.
"Ми готуємо все це", - сказав міністр.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня відвідати Брюссель.
Додамо, Це буде перший закордонний візит Володимира Зеленського в якості президента закордон.
Він збирається розповісти партнерам у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорити з ними шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обмінятися думками щодо подальших ключових реформ в Україні.
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