Клімкін знову просить депутатів відправити його у відставку

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін знову звернувся до народних депутатів з проханням проголосувати за його відставку з посади.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь", - написав він у своєму обліковому записі в Twitter, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Клімкін 17 травня заявив, що написав заяву про свою відставку з посади глави МЗС. Дипломат повідомив, що заздалегідь поінформував Зеленського про свій намір.

30 травня президент України вніс до Верховної Ради проекти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака. 31 травня Клімкін звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням підтримати його заяву про відставку з посади міністра закордонних справ.

Нагадаємо, що 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському у звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того самого дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.

11 червня у ВР було зареєстровано проект постанови (№10382) про призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ України.

Крім того, до Верховної Ради надійшов повторно ініційований Зеленським проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади глави МЗС України.

Зеленський своїм указом №317/2019 від 22 травня 2019 року призначив українського дипломата, постійного представника України в НАТО Пристайка заступником глави АП.