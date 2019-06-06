Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади глави МЗС

Верховна Рада провалила голосування за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, повідомляє "Українська правда".

Його відставку підтримали лише 137 депутатів.

Таким чином, парламент провалив і заяву самого Клімкіна, і проект постанови, внесений президентом Володимиром Зеленським.

Голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що комітет підтримував відставу Клімкіна і порадила колегам проголосувати за неї.

Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до Парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України, Степана Полторака – з посади Міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

Додамо, що Полторак подав у відставку 20 травня, і Міністр закордонних справ України має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку, також Грицак заявив, що у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.