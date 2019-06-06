Рада відмовилася звільнити Клімкіна з посади глави МЗС
Верховна Рада провалила голосування за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, повідомляє "Українська правда".
Його відставку підтримали лише 137 депутатів.
Таким чином, парламент провалив і заяву самого Клімкіна, і проект постанови, внесений президентом Володимиром Зеленським.
Голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що комітет підтримував відставу Клімкіна і порадила колегам проголосувати за неї.
Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до Парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України, Степана Полторака – з посади Міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
Додамо, що Полторак подав у відставку 20 травня, і Міністр закордонних справ України має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку, також Грицак заявив, що у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.
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