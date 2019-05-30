В АП готують документи на звільнення Луценка

30 травня глава держави вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра закордонних справ і міністра оборони, а також голови Служби безпеки України

В Адміністрації президента Володимира Зеленського готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

30 травня глава держави вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра закордонних справ і міністра оборони, а також голови Служби безпеки України, повідомляє прес-служба президента.

Так, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України, Степана Полторака – з посади Міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

Нагадаємо, що Полторак подав у відставку 20 травня, і Міністр закордонних справ України має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку, також Грицак заявив, що у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.