В АП готують документи на звільнення Луценка
30 травня глава держави вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра закордонних справ і міністра оборони, а також голови Служби безпеки України, повідомляє прес-служба президента.
Так, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України, Степана Полторака – з посади Міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
Нагадаємо, що Полторак подав у відставку 20 травня, і Міністр закордонних справ України має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку, також Грицак заявив, що у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.
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