КНДР наказала вважати Південну Корею "чужою і ворожою" країною

Вчора КНДР підірвала дороги та залізничні шляхи, які ведуть до Південної Кореї.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що Південна Корея є "чужою і ворожою" країною.

Про це повідомили державні ЗМІ КНДР, передає новинна агенція Reuters.

Зауваження пролунали після того, як національне агентство повідомило, що Національна асамблея Північної Кореї внесла поправки до конституції, назвавши Південну Корею "ворожою державою", відповідно до обіцянки Кім Чен Ина відмовитися від об'єднання двох Корей як національної мети.

Також Кім заявив, що характер альянсу Південної Кореї і США, що змінився, і їх різні, більш розвинені військові маневри підкреслюють важливість сильнішого ядерного стримування з боку Північної Кореї.

Щодо підриву військовими Північної Кореї автомобільних і залізничних шляхів сполучення з Південною Кореєю цього тижня, Кім заявив, що це означає "не тільки фізичне закриття, а й кінець порочних відносин із Сеулом", а також "повне усунення марної поінформованості про співвітчизників і нерозумної ідеї возз'єднання".

Вчора ми також писали, що Південна Корея – офіційний ворог. КНДР змінила Конституцію.