Князєв пообіцяв не допустити правопорушень біля будівлі ЦВК

"ЦВК перебувало півтори сотні громадян. Вони поводяться, не порушуючи громадського й публічного порядку. Поліцейських сил і сил Національної гвардії досить, будемо говорити, у кілька разів більше, і тому ці люди не становлять загрози"

Голова Національної поліції Сергій Князєв пообіцяв не допустити правопорушень біля будівлі Центрвиборчкому.

"Станом на 20.30 біля ЦВК перебувало півтори сотні громадян. Вони поводяться, не порушуючи громадського й публічного порядку. Поліцейських сил і сил Національної гвардії досить, будемо говорити, у кілька разів більше, і тому ці люди не становлять загрози", - сказав Сергій Князєв на брифінгу в неділю, повідомляє LB.ua.

Вже після заяви Князєва у двір Центрвиборчкому заїхали щонайменше вісім вантажівок Національної гвардії.



Фото: Александр Рудоманов

Нагадаємо, що біля Верховної Ради депутати із фракції Юлії Тимошенко зібрали мітинг з десятків молодих людей, які заявили, що збираються захищати результати виборів.

Дані екзит-полів свідчать, що Тимошенко програла, посівши третє місце, але вона відмовляється визнавати поразку і наполягає, що стала другою.