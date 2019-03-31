Князєв пообіцяв не допустити правопорушень біля будівлі ЦВК
"Станом на 20.30 біля ЦВК перебувало півтори сотні громадян. Вони поводяться, не порушуючи громадського й публічного порядку. Поліцейських сил і сил Національної гвардії досить, будемо говорити, у кілька разів більше, і тому ці люди не становлять загрози", - сказав Сергій Князєв на брифінгу в неділю, повідомляє LB.ua.
Вже після заяви Князєва у двір Центрвиборчкому заїхали щонайменше вісім вантажівок Національної гвардії.
Фото: Александр Рудоманов
Нагадаємо, що біля Верховної Ради депутати із фракції Юлії Тимошенко зібрали мітинг з десятків молодих людей, які заявили, що збираються захищати результати виборів.
Дані екзит-полів свідчать, що Тимошенко програла, посівши третє місце, але вона відмовляється визнавати поразку і наполягає, що стала другою.
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