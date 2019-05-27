Коломойський про парламентські вибори: Симпатизуватиму всім, крім БПП

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що на майбутніх парламентських виборах буде симпатизувати "усім, крім БПП".

"Порошенко щойно пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні 5 років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ.

І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім наступного разу, до наступних виборів їм вже закидати це не треба буде", - вважає олігарх, йдеться в інтерв'ю "Української правди".

Також Коломойський сказав, що підтримує партію "Слуга народу".

На питання, чи може він підтримувати Володимира Гройсмана, Коломойський відповів: " Дивлячись з ким він піде, з якими гаслами. Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але ...".

Бізнесмен не вважає, що Арсеній Яценюк йтиме на парламентські вибори: "Просто він людина, яка не любить поразок. Піти - і скільки він там набере?".

На ремарку, що Яценюк може об'єднатися з Гройсманом, Коломойський відповів: "І яким номером?".

При цьому, олігарх вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "навряд чи" піде на парламентські вибори.

"А з ким Авакову йти? Гройсман незрозуміло, що там за партія, братська могила. Я думаю, Аваков перебуває сьогодні в тому стані, що йому взагалі ні з ким не треба йти. Він сам по собі величина", - заявив Коломойський.

Він вважає, що Аваков "точно залишиться міністром, якщо нікуди не піде".

"Ну, відсотків 90. А він всіх влаштовує. Він гарант", - сказав олігарх.

"Він розкрив всі ці змови з цим підкупом. Все зіпсував Петі. Він всіх влаштовує. Я думаю, що на цих виборах, якщо вони пройдуть ідеально, поліція і органи внутрішніх справ спрацюють як на президентських", - відповів Коломойський на питання, чи влаштовує Аваков Зеленського.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський в день інавгурації Володимира Зеленського зустрічався з главою міністерства внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

Читайте також: "Схеми": Кортеж Коломойського тричі приїжджав до маєтку Тимошенко і побував у Грановського

Додамо, олігарх Ігор Коломойський назвав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років.