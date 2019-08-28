Коломойський пропонує зняти з Росії частину санкцій, які стосуються Донбасу

"Росія хоче вийти з конфлікту, але при цьому змусити нас відмовитися від Криму. А санкції зберігаються за Донбас і за Крим"

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Росія хоче вийти з конфлікту на Донбасі, але при цьому змусити Україну відмовитися від анексованого нею Криму. На думку Коломойського, Україні було б вигідно запропонувати російській стороні зняти частину санкцій, введених за агресію на сході України.

"Є два види санкцій. Спочатку санкції були введені за Крим, а потім після 17 липня, коли вони збили "Боїнг", були введені санкції щодо Донбасу. І росіяни від них реально потерпають. Тому я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, - для нас це вигідна переговорна позиція. Треба повертати Донбас зараз. Ну а потім мине кілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося. Якщо ми відпрацюємо механізм поступок - наша земля в обмін на санкції, - отже, це працює, і ми в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму", - сказав Ігор Коломойський в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

За його словами, Кремлю теж було б вигідно піти на поступки і покинути український Донбас. "По-перше, Росія зазнає великих втрат від введення санкцій, вони постійно посилюються, і тільки позиція України допоможе зняти частину санкцій. Це призведе до пожвавлення в російській економіці, у них припиниться падіння. По-друге, Донбас для Росії - великий тягар, на утримання виділяються величезні дотації з худого російського бюджету, і ситуація погіршується. Донбас російській економіці не потрібен, це частина українського промислового комплексу, якщо вони повернуть нам промисловість Донбасу, у нас значно зросте товарообіг з тією-таки Росією, який з 2014-го впав утричі.

Реінтеграція Донбасу заощадить для Росії мільярди і зніме відповідальність за населення, яке вони там ледве-ледве годують... По-третє, в іншому разі нам доведеться почати економічну війну. Порушити питання, як метал, вироблений на Донбасі, продається на експорт, як Росія бере участь у підробці сертифікатів. Ось, наприклад, Челябінський феросплавний робить поставки на комбінати в Єнакієвому і Алчевську, подамо його в санкційні списки і повністю закриємо збут продукції в Європу", - пояснив свою позицію Коломойський.

"По-четверте, Донбас сковує великі сили російської армії, вони зазнають втрат, витрат, вести дві війни відразу - в Сирії і Україні - для Росії непомірний тягар, вони дуже вразливі, їх тому американці викинули з Венесуели. По-п'яте, геополітично Росія не може протистояти своїм світовим конкурентам - США, Китаю, вона ослаблена, проти неї збудовано фронт, тому що Росія загрузла в Україні. По-шосте, Росія програла війну. Україну їм не взяти, а віддавати окуповані території рано чи пізно все одно доведеться. Ми їм на цей момент пропонуємо піти на основі домовленостей, коли вони на багато що можуть впливати... Ми повинні направити Росію в коридор для виходу із цих проблем", - додав він.

Коломойський не виключив також переформатування Мінських домовленостей у два пакети - один щодо Криму, а другий - щодо Донбасу, і вирішення цих проблем по черзі.

"Так, але не відмовляючись у жодному разі від нашого суверенітету над Кримом і навіть посилюючи нашу роботу в цьому напрямку. Але якщо ми реалісти, якщо ми хочемо просування до миру і звільнення нашої землі, то треба почати з відпрацювання плану мирного звільнення, щоб при нашому житті у нас повернувся хоча б Донбас. Так, треба відокремити питання Криму та питання Донбасу, як це сумно не звучить", - зазначив бізнесмен.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський неодноразово говорив, що вважає війну на Донбасі громадянським конфліктом, в якому "українці воюють з українцями". При цьому він визнає наявність на сході України російської техніки і російських військових. Він також заявляв, що на Донбасі частина людей "щиро підтримує бойовиків".

Коломойський жив в Ізраїлі з вересня 2018 року. Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах олігарх повернувся в Україну. Він заявив, що "готовий консультувати" новообраного президента.