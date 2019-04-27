ПОЛІТИКА НОВИНИОлігарх Ігор Коломойський заявив, що іноді дає поради обраному президенту Володимиру Зеленському, але на більшу співпрацю він не готовий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коломойський розповів, в якому статусі готовий працювати з Зеленським
"Я готовий допомагати йому порадами, іноді допомагаю, але це не масове явище"
Фото:epravda.com.ua
"Я готовий допомагати йому порадами, іноді допомагаю, але це не масове явище", - сказав Ігор Коломойський, повідомляє "Громадське".
Коломойський запевняє, що не хоче приєднуватися до команди Зеленського.
"Максимум буду в чомусь консультувати його", - зазначив олігарх.
Раніше депутат від БПП Олексій Гончаренко повісив на воротах Маріїнського палацу у Києві плакат із зображенням Зеленського і Коломойського, на плакаті є напис: "Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертельної любові!".
Коломойський заявляв, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів.
Нагадаємо, у Зеленського розповіли про співпрацю з юристом Коломойського.
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