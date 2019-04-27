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Коломойський розповів, в якому статусі готовий працювати з Зеленським

"Я готовий допомагати йому порадами, іноді допомагаю, але це не масове явище"
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що іноді дає поради обраному президенту Володимиру Зеленському, але на більшу співпрацю він не готовий.
Коломойський розповів, в якому статусі готовий працювати з Зеленським Фото:epravda.com.ua

"Я готовий допомагати йому порадами, іноді допомагаю, але це не масове явище", - сказав Ігор Коломойський, повідомляє "Громадське".

Коломойський запевняє, що не хоче приєднуватися до команди Зеленського.

"Максимум буду в чомусь консультувати його", - зазначив олігарх.

Раніше депутат від БПП Олексій Гончаренко повісив на воротах Маріїнського палацу у Києві плакат із зображенням Зеленського і Коломойського, на плакаті є напис: "Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертельної любові!".

Коломойський заявляв, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли про співпрацю з юристом Коломойського.

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27 04 2019 18:55
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