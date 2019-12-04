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Юрист Зеленського – мій особистий адвокат, - Коломойський. ВІДЕО

Коломойський визнав, що юрист Андрій Богдан його адвокат
Андрій Богдан, який здійснює юридичний супровід кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського, є особистим адвокатом Ігоря Коломойського.
Юрист Зеленського – мій особистий адвокат, - Коломойський. ВІДЕО Фото: СХЕМИ

Про це сам олігарх, який виїхав з України, розповів журналістам програми "Схеми": корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший").

На запитання, чому юрист Зеленського Андрій Богдан часто літав до Женеви, коли там мешкав Ігор Коломойський, а потім – до Тель-Авіва, куди він переїхав пізніше, олігарх відповів: "Він, перш за все, мій адвокат".

На уточнення, чи справді Богдан поєднує роботу адвоката бізнесмена і співпрацю зі штабом Зеленського, Коломойський відповів: "Я вам скажу, що він ще працює й на інших людей, що викликає у мене роздратування, тому що виникає питання: чи є конфлікт інтересів".

"Ви ж розумієте, що, починаючи від Авраама всі люди якось між собою пов'язані" – додав опальний олігарх.

Раніше "Схеми" розповіли, що напрямки перельотів адвоката Андрія Богдана змінювалися відповідно до зміни місця проживання Ігоря Коломойського: спочатку була Швейцарія, потім – Ізраїль.

Наприклад, у 2018 році юрист літав у Женеву щонайменше 9 разів. Тоді олігарх мешкав там. Із осені 2018 року Богдан часто літає у Тель-Авів, де живе Коломойський тепер. Починаючи з жовтня минулого року він бував там мінімум 9 разів. Причому п’ять із них – у 2019-му, уже після того, як Зеленський оголосив про похід на вибори.

Сам Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва: "Моє приватне життя не може бути без мого бажання відкрите ні журналістам, ні будь-кому іншому. Я не є ні публічна особа – політик, ні держслужбовець".

Андрій Богдан був захисником соратника Коломойського Геннадія Корбана у суді. А ще – радником Коломойського, коли той був головою Дніпропетровської ОДА.

Читайте також розслідування "Схем": Зеленський за два роки 13 разів злітав до Женеви і Тель-Авіва, де проживає Коломойський

Нагадаємо, що у штабі Володимира Зеленського запевняють, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан, який працює у штабі кандидата у президенти, не впливає на його погляди.

 

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12 04 2019 10:08
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