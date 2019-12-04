Юрист Зеленського – мій особистий адвокат, - Коломойський. ВІДЕО

Андрій Богдан, який здійснює юридичний супровід кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського, є особистим адвокатом Ігоря Коломойського.

Про це сам олігарх, який виїхав з України, розповів журналістам програми "Схеми": корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший").

На запитання, чому юрист Зеленського Андрій Богдан часто літав до Женеви, коли там мешкав Ігор Коломойський, а потім – до Тель-Авіва, куди він переїхав пізніше, олігарх відповів: "Він, перш за все, мій адвокат".

На уточнення, чи справді Богдан поєднує роботу адвоката бізнесмена і співпрацю зі штабом Зеленського, Коломойський відповів: "Я вам скажу, що він ще працює й на інших людей, що викликає у мене роздратування, тому що виникає питання: чи є конфлікт інтересів".

"Ви ж розумієте, що, починаючи від Авраама всі люди якось між собою пов'язані" – додав опальний олігарх.