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Колишній депутат Великої Британії приєднався до ЗСУ

03 лютого 2025, 09:24
Колишній депутат Великої Британії приєднався до ЗСУ
Фото:112.ua
Він приїхав до Києва після того, як втратив депутатський мандат на загальних виборах.

Колишній заступник голови Консервативної партії Великої Британії Джек Лопресті приєднався до іноземного легіону України. 

Про це повідомляє британський вебсайт The Independent.

Лопресті активно підтримував Україну ще будучи парламентарем та постійно виступав за збільшення допомоги для боротьби з кремлем.

Лопресті займається не бойовими завданнями, а підтримкою в сфері дипломатії, постачання озброєнь і роботи з ветеранами. 

Він сказав, що для нього велика честь бути частиною цієї боротьби, яка є важливою не лише для України, а й для всього вільного світу.

Лопресті додав, що українці надзвичайно рішучі у боротьбі та мають високий моральний дух, попри тривалість війни. Він також висловив оптимізм щодо майбутнього конфлікту, сподіваючись на подальшу підтримку від західних союзників.

Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні £2 млрд на ППО і ракети.

 

війна в УкраїніДжек Лопрестііноземний легіон

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