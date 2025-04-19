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ПОЛІТИКА

Команда Трампа демонструє нетерплячість у питанні миру для України — The Guardian

19 квітня 2025, 16:57
Команда Трампа демонструє нетерплячість у питанні миру для України — The Guardian
Експрезидент США обіцяв зупинити війну за 24 години, але його адміністрація, схоже, не готова до складних переговорів.

Адміністрація Дональда Трампа пригрозила припинити участь США у мирних переговорах між Україною та росією, заявивши, що готова "рухатися далі", якщо сторони не демонструватимуть прогресу. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Парижа, вказавши на глибоке розчарування Білим домом відсутністю поступу у врегулюванні найбільшого військового конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Про це пише The Guardian.

Погроза прозвучала на тлі критики щодо зовнішньої політики адміністрації Трампа, яка вже відступила від активної ролі у мирному врегулюванні в секторі Гази, а також змінила курс щодо впровадження масштабних мит, що раніше сколихнули фінансові ринки.

Попри передвиборчу обіцянку Трампа зупинити війну в Україні за 24 години, його команда не продемонструвала готовності до напруженої дипломатичної роботи, яка у свій час дозволила досягти історичних угод на кшталт Дейтонської чи Кемп-Девідської.

Напередодні Трамп заявив, що чекає на реакцію росії на запропоновану мирну рамку, однак усе більше розчаровується в москві — і це, за оцінками українських та європейських партнерів, може стати позитивним сигналом. Проте, якщо Вашингтон справді вийде з процесу, це зіграє на руку кремлю, послабивши позиції України, яка втратить важливого союзника та фінансового партнера.

війнаДональд Трамппереговориперемир'я

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