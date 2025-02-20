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ПОЛІТИКА

Команда Трампа хоче позбутися Зеленського – The Economist

20 лютого 2025, 15:22
Команда Трампа хоче позбутися Зеленського – The Economist
Фото: ap.org
Враховуючи заяви Трампа Україну може чекати не найкращий сценарій.

Президент України Володимир Зеленський скасував заплановану поїздку до Саудівської Аравії 18 лютого, протестуючи проти переговорів між США та росією, що відбувалися без його участі. Це рішення стало реакцією на заяви Дональда Трампа про можливість налагодження відносин із кремлем, що викликало занепокоєння серед українських політиків.

Про це пише The Economist.

Один із високопоставлених депутатів партії Зеленського зазначив, що в Києві очікували подібного розвитку подій, хоча новина все одно викликала нервове напруження. Водночас опозиційні парламентарі побоюються, що Україна може опинитися перед необхідністю голосування за невигідну угоду про припинення вогню.

Попри побоювання, наразі жодної конкретної домовленості немає. Однак риторика команди Трампа, яка включає заклики до припинення вогню без гарантій безпеки та проведення виборів, насторожує українське керівництво.

За словами колишнього дипломата, Трамп прагне усунути Зеленського, якого вважає незручним партнером. Швидкий підхід екс-президента США може призвести не до миру, а до пропозиції, яку Україна не зможе прийняти.

Зеленський, на відміну від Трампа, не розкрив свої "червоні лінії", проте вже заявив, що не погодиться на угоду без гарантій безпеки. Високопоставлений український чиновник наголосив, що Україна навряд чи визнає втрачені території, хоча питання членства в НАТО може стати віддаленою перспективою.

The Economist зазначає, що Трамп має важелі тиску, включно з можливістю скорочення військової допомоги Україні та зняття санкцій з росії. У такій ситуації вирішальну роль відіграватиме готовність Зеленського чинити опір.

За найгіршим сценарієм, реалізація "кремлівського плану" може призвести до внутрішньої дезінтеграції України. Однак Київ не планує йти на поступки без гарантій власної безпеки та підтримки Заходу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після переговорів американської та російської делегацій виступив з цілою низкою критичних заяв щодо України та президента Володимира Зеленського.

війнаДональд ТрампВолодимир Зеленський

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