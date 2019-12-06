Крим планує відвідати комісарка Ради Європи з прав людини
"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в Інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б підкреслити, що я дійсно планую поїхати в Крим, але поки це (візит – ред.) ще слід підтвердити", – заявила Міятович, інформує "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Офісу комісара з прав людини Ради Європи.
"Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла здійснювати правозахисну діяльність на півострові", – додала вона.
За словами постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулеба, повідомлення комісара про те, що вона планує візит, але він ще не погоджений, стало реакцією на прес-реліз російського міністерства закордонних справ від 11 червня.
Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликає владу Російської Федерації в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.
Читайте також: Через кримінальні переслідування 188 дітей у Криму ростуть без батька, - правозахисники
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ