Крим планує відвідати комісарка Ради Європи з прав людини

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба наголосив, що візит Міятович до анексованого Криму ще не погоджено.

"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в Інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б підкреслити, що я дійсно планую поїхати в Крим, але поки це (візит – ред.) ще слід підтвердити", – заявила Міятович, інформує "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Офісу комісара з прав людини Ради Європи.

"Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла здійснювати правозахисну діяльність на півострові", – додала вона.

За словами постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулеба, повідомлення комісара про те, що вона планує візит, але він ще не погоджений, стало реакцією на прес-реліз російського міністерства закордонних справ від 11 червня.

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликає владу Російської Федерації в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.

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