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Крим планує відвідати комісарка Ради Європи з прав людини

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович має намір відвідати анексований Росією Крим, але візит ще необхідно підтвердити
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба наголосив, що візит Міятович до анексованого Криму ще не погоджено.
Крим планує відвідати комісарка Ради Європи з прав людини Дунья Міятович

"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в Інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б підкреслити, що я дійсно планую поїхати в Крим, але поки це (візит – ред.) ще слід підтвердити", – заявила Міятович, інформує "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Офісу комісара з прав людини Ради Європи.

"Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла здійснювати правозахисну діяльність на півострові", – додала вона.

За словами постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулеба, повідомлення комісара про те, що вона планує візит, але він ще не погоджений, стало реакцією на прес-реліз російського міністерства закордонних справ від 11 червня. 

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликає владу Російської Федерації в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.

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12 06 2019 10:50
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