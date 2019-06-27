Комітет Ради розгляне рішення про подальшу роботу в ПАРЄ першого липня Парламент також розгляне відставку Клімкіна та призначення Пристайка

Комітет Верховної ради України у закордонних справах під час засідання 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації ВР України в Парламентській асамблеї Ради Європи і відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Ганна Гопко. Фото: samopomich.ua

"1.Про призупинення участі Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в роботі Асамблеї до виконання Російською Федерацією низки умов щодо заручників, українських військових моряків і кримських татар. 2. Про відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ. 3. Проект постанови про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України (реестр.№10381, президентський)", - написала глава комітету у Facebook, повідомляє LB.ua. Також нардепи розглянуть проект постанови про призначення Вадима Пристайка главою МЗС (реестр.№10382, президентський). Крім того, комітет у закритому режимі розгляне питання забезпечення юридичного супроводу міжнародних судових позовів України проти РФ з метою захисту національних інтересів України та перспектив виконання рішень міжнародних судових інстанцій в подальшому. Нагадаємо, що ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації у повному обсязі. Українська делегація покинула ПАРЄ. Читайте також: Хто вони такі, щоб вчити нас. Клімкін пропонує заборонити спостерігачів ПАРЄ на виборах

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