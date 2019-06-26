Хто вони такі, щоб вчити нас. Клімкін пропонує заборонити спостерігачів ПАРЄ на виборах

Клімкін додав, що довіри до цієї Асамблеї в України більше немає

Глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що Верховна Рада мусить відкликати запрошення ПАРЄ спостерігати за парламентськими виборами у випадку повернення до Асамблеї Росії.

"Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б на місці Верховної Ради відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. Адже ПАРЄ з російськими депутатами та ПАРЄ без них — це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І зрештою, хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ?", - написав міністр у Facebook.

Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує повернення Росії в організацію без виконання міжнародних зобов’язань. Її підтримали 118 делегатів, 62 висловилися проти.

Перед цим на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи відхилили пропозицію делегації України розглянути поправки до резолюції щодо повернення РФ в організацію.

25 червня РФ офіційно подала заявку на участь в ПАРЄ.

Україна та Грузія оскаржили дозвіл РФ повернутися в Асамблею, рішення за запитом делегацій буде прийнято в середу, 26 червня.

Делегація України вже призупинила свою роботу в ПАРЄ, за виключенням питання протидії поверненню РФ в Асамблею.

Також Україна відкликала свого постпреда при Раді Європи.

Парламентська асамблея Ради Європи позбавила делегацію Росії права голосу в січні 2015 року через агресію проти України. З того часу російські представники чинили тиск на ПАРЄ, намагаючись домогтися скасування санкцій. Зокрема, з кінця червня 2017 року російська сторона призупинила сплату внесків до Ради Європи до відновлення повноважень делегації.

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