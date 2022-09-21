Комітет Ради схвалив проект бюджету-2023

Бюджетний комітет Верховної Ради розглянув проект державного бюджету на 2023 рік і "прийняв до відома".

Про це повідомив нардеп від фракції Голос, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 20 вересня.

"Це перша стадія – представлення. Далі презентація у залі Ради без голосування. За – 19", – зазначив нардеп.

За його словами, "проти" чи "утримався" нікого не було. Лише один "не голосував".

Також Железняк повідомив, що процедура ухвалення держбюджету України на 2023 рік має пройти за скороченою процедурою.

За словами нардепа, найближчими днями відбудеться подання бюджету, на першому тижні жовтня буде голосування за пропозиції депутатів (перше читання), і третього тижня жовтня відбудеться голосування фінальної версії (друге читання і в цілому).

Раніше повідомлялось, що у 2023 році уряд хоче скоротити видатки на житлові субсидії.