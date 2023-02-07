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ПОЛІТИКА

Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС рф – СБУ

07 лютого 2023, 11:58
Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС рф – СБУ
Служба безпеки ліквідувала схему підпільного фінансування російський силових структур через компанії, що належать Оксані Марченко, дружині підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки.

Зазначається, що Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС рф в окупованому Криму. Ці компанії, встановило слідство, платили окупантам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострову. 

Для реалізації схеми, додає СБУ, Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Згодом компанія в Криму підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами Росгвардії та МВС рф.

Крім цього, бізнес-структура Марченко поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків і зборів". Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті. 

Після початку повномасштабного вторгнення рф компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет окупантів.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості підозрюваної, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, а також печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Їм загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що в російському публічному просторі уже лунає скептицизм щодо здатності росії почати успішний наступ наприкінці лютого.

СБУМедведчукМарченко

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