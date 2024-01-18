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Конгрес близький до угоди щодо України – The Wall Street Journal

18 січня 2024, 08:48
Конгрес близький до угоди щодо України – The Wall Street Journal
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Американські конгресмени наближаються до згоди щодо надання нового великого фінансового пакета допомоги Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на лідера більшості у Сенаті Чака Шумера. 

"Ми знаходимося ближче, ніж будь-коли. Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я вважаю, що шанси досягти цього в Сенаті вищі, ніж шанси на те, щоб не досягти цього", - заявив Шумер.

Він додав, що конгресмени розуміють нагальність цього питання і що наслідки поразки українців можуть бути катастрофічні не лише для України. 

"Україна вже страждає від браку озброєнь. І якщо Україна зазнає поразки, то ми страждатимемо від її наслідків протягом не місяців, а років. На кону стоїть безпека нашої країни, виживання наших друзів в Україні, безпека наших друзів в Ізраїлі, доставка гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та власне майбутнє демократії", - сказав лідера більшості у Сенаті. 

З конгресменами має намір зустрітися глава Білого дому Джо Байден. 

"Ми знаходимося ближче, ніж будь-коли. Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я вважаю, що шанси досягти цього в Сенаті вищі, ніж шанси на те, щоб не досягти цього", - вважає Шумер.

За його словами, конгресмени розуміють нагальність цього питання і що наслідки поразки українців можуть бути катастрофічні не лише для України. 

"Україна вже страждає від браку озброєнь. І якщо Україна зазнає поразки, то ми страждатимемо від її наслідків протягом не місяців, а років. На кону стоїть безпека нашої країни, виживання наших друзів в Україні, безпека наших друзів в Ізраїлі, доставка гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та власне майбутнє демократії", - підсумував Шумер.

З конгресменами має намір зустрітися глава Білого дому Джо Байден.

 
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