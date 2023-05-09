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ПОЛІТИКА

Конгрес США продовжить фінансувати оборону України – сенатор Макконнелл

09 травня 2023, 18:01
Конгрес США продовжить фінансувати оборону України – сенатор Макконнелл
Джерело: 24tv.ua
Чиновник також закликав президента США Джо Байдена прискорити постачання високотехнологічного озброєння Україні.

Конгрес США продовжуватиме підтримувати фінансування допомоги Україні, незважаючи на те, що деякі республіканці виступають проти.

Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, повідомляє Bloomberg.

"Я думаю, що ми маємо достатню підтримку в Конгресі, щоб продовжувати це ще довго. Все керівництво в Палаті представників та Сенаті у моїй партії дуже сильно виступає за перемогу над росіянами", - сказав він.

Чиновник також закликав президента США Джо Байдена прискорити постачання високотехнологічного озброєння Україні перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

Минулого тижня Макконнелл вітав заяву спікера Палати представників республіканця Кевіна Маккарті про те, що продовжуватиме підтримувати допомогу Україні. Раніше Маккарті казав, що США не виписуватимуть Україні "порожні чеки".

Він також був задоволений тим, що нещодавній лист, який ставить під сумнів допомогу Україні, підписали лише три сенатори-республіканці. Макконнелл назвав їх "винятком".

Раніше повідомлялось, що через тиждень після звільнення ведучого Fox News Маккарті виступає за Україну.

Також нагадаємо, сьогодні 9 травня США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

СШАвійнапідтримка України

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