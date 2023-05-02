Через тиждень після звільнення ведучого Fox News Маккарті виступає за Україну – WP

Ведучий Fox News відверто говорив, що насправді вболіває за росію, припускаючи, що владімір путін не такий вже й поганий.

Однією з найкращих подій, які могли статися з підтримкою України з боку США, стало те, що минулого тижня ведучий Такер Карлсон був знятий з ефіру Fox News. Карлсон був, можливо, найвідомішим і найвпливовішим критиком американської допомоги. Але при цьому він був дуже радикальним і вдавався до конспірологій.

Про це повідомляє Washington Post.

Ведучий Fox News відверто говорив, що насправді вболіває за росію, припускаючи, що владімір путін не такий вже й поганий. Карлсон безпідставно стверджував, що американські військові воюють пліч-о-пліч з українцями, і використовував явно фальшивий документ, щоб довести свою правоту.

"Але на цьому фоні, напевне, варто також згадати слова спікера Палати представників Кевіна Маккарті, сказані ним у понеділок. І цілком можливо, що ці дві події пов'язані між собою", - пише Washington Post.

Під час візиту в Ізраїль Маккарті висловив свою найсильнішу на даний момент підтримку України. Хоча раніше він висловлювався про це холодно і попереджав, що Палата представників під контролем Республіканської партії може потягнути за ниточки, які ведуть до гаманця.

На прес-конференції в Єрусалимі репортер, який назвався росіянином, сказав, що Маккарті особисто не "підтримує необмежені і неконтрольовані поставки зброї і допомоги Україні". Але сам Маккарті заперечив.

"Він сказав, що я не підтримую допомогу Україні? Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую ваші вбивства дітей", - сказав спікер нижньої палати Конгресу.

"Ви повинні вивести війська. І ми будемо продовжувати підтримувати Україну, тому що решта світу бачить ситуацію такою, якою вона є", - додав він.

Washington Post зауважує, що коментарі Маккарті з'явилися в той час, коли прихильники України в Республіканській партії почали заявляти про себе. Хоча впродовж минулого року виборці республіканців поступово, але невпинно почали виступати проти збереження нинішнього рівня американської допомоги. Опитування цього року свідчать, що близько половини республіканців вважають американську допомогу для України надто великою.

Прихильники Києва в Республіканській партії особливо помітно проявили себе в березні. Тоді вони розкритикували слова губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який назвав вторгнення росії в Україну "територіальною суперечкою". За словами критиків, це був зневажливий опис ситуації. Приблизно в той же час Маккарті сказав: "Я підтримую Україну". Але він також підкріпив свій коментар тезою Республіканської партії про те, що не можна видавати Києву "не заповнені чеки".

"Саме тут нові коментарі Маккарті особливо помітні. Він рішуче засудив російське вторгнення в нових термінах. Але варто також підкреслити питання, на яке він відповідав. Питання не полягало в тому, що він виступає проти допомоги Україні, і крапка. Воно полягало в тому, що він виступає проти «необмежених і неконтрольованих поставок озброєння і допомоги». Це формулювання близьке до тези про «не заповнені чеки». І Маккарті міг би легко повторити стару позицію, але він цього не зробив", - пише Washington Post.

Маккарті також сказав, що "ми продовжимо підтримувати" Україну. І схоже, що це було послання таким республіканцям, як Метт Ґейц і Марджорі Тейлор Ґрін. Вони приєдналися до Карлсона, щоб спробувати підштовхнути партію в ізоляціоністському напрямку.

Пізніше того ж місяця газета Washington Post писала про те, що "яструби" Республіканської партії з жорсткою позицію щодо росії не поспішають діяти.

На думку американського видання, Маккарті міг змінити свою риторику під впливом багатьох факторів. Серед них - нещодавня російська ракетна атака, в результаті якої загинули діти. І Маккарті якраз про це згадав.