Конгрес США закликає Китай припинити допомагати москві через ослаблення путіна

Президент росії владімір путін ослаб, тому Пекін повинен перестати допомагати москві.

Глава Китаю Сі Цзіньпін має відмовитися від будь-якої підтримки такої слабкої росії. Останні події в рф, які пов'язані з бунтом пригожина, мають стати чітким знаком для нього.



Про це заявив речник Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті, повідомляє Fox news.

"путін став значно слабшим, ніж раніше. Його влада вже не така сильна", - сказав Маккарті в телевізійній програмі Fox & Friends.

На думку речника Палати представників, пригожин зміг підібратися до путіна дуже близько, що сильно налякало диктатора. Голова ПВК "Вагнер" дозволяв собі публічно критикувати його та звинувачути в брехні. А росіяни під час військового заколоту підтримували "вагнерівців".

росія стикається з проблемою недостатньої поставки військових ресурсів, і сам путін, який самоізолювався, повільно реагує та ухвалює рішення. Маккарті зазначив, що зовнішній вигляд і поведінка диктатора рф здаються зміненими, сьогодні його зовнішність і характер не такі, які звикли бачити.

Нагадаємо, напередодні, 24 червня, пригожин зі своїми найманцями взяли під контроль Ростов-на-Дону та вирушили на москву. Проте вже ввечері засновник ПВК заявив, що дійшов певної згоди з білоруським диктатором лукашенком, і відкликав "вагнерівців".