Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Конституційний суд опублікував повний текст рішення про розпуск Верховної Ради, - ДОКУМЕНТ

Двоє суддів додали до вирішення свою окрему думку
Конституційний суд сьогодні опублікував повний текст рішення щодо конституційності розпуску Верховної Ради України і призначення дострокових виборів до парламенту.
Конституційний суд опублікував повний текст рішення про розпуск Верховної Ради, - ДОКУМЕНТ Фото: AFP

Текст рішення займає 14 сторінок.

Особливі думки з приводу цього рішення опублікували судді Сас і Мельник.

 

Нагадаємо, що 11 червня  Конституційний суд розпочав закритий розгляд щодо розпуску Ради.

Під час суду Зеленський наголосив, що вперше президент прийшов до Конституційного суду, а не викликає суддів до себе і це свідчить про його повагу до них і закону.

Про рішення суду стало відомо напередодні. Спочатку про те, що в офісі Зеленського "очікують сьогодні позитивне рішення суду", заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Пізніше прес-служба КС опублікувала коротку заяву про те, що визнає указ Зеленського про розпуск Ради конституційним.

21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8 скликання і призначення дострокових виборів на 21 липня. Підставою для розпуску було зазначено відсутність коаліції у Верховній Раді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2019 17:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.