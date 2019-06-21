Конституційний суд опублікував повний текст рішення про розпуск Верховної Ради, - ДОКУМЕНТ
Текст рішення займає 14 сторінок.
Особливі думки з приводу цього рішення опублікували судді Сас і Мельник.
Нагадаємо, що 11 червня Конституційний суд розпочав закритий розгляд щодо розпуску Ради.
Під час суду Зеленський наголосив, що вперше президент прийшов до Конституційного суду, а не викликає суддів до себе і це свідчить про його повагу до них і закону.
Про рішення суду стало відомо напередодні. Спочатку про те, що в офісі Зеленського "очікують сьогодні позитивне рішення суду", заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Пізніше прес-служба КС опублікувала коротку заяву про те, що визнає указ Зеленського про розпуск Ради конституційним.
21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8 скликання і призначення дострокових виборів на 21 липня. Підставою для розпуску було зазначено відсутність коаліції у Верховній Раді.
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