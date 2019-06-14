Закон про НКРЕКП визнали неконституційним

Деякі положення закону, що регулює діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Конституційний суд визнав такими, які не відповідають Конституції України

Зазначимо, що НКРЕКП створили указом президента у 2014 році. Пізніше, 22 вересня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про НКРЕКП, яким визначила загальні підстави діяльності органу та обрання його членів.

Конституційний суд визнав неконституційним указ президента, яким було створено тарифний регулятор, йдеться в "Громадське".

Так, Конституційний суд зазначив, що президент не мав права створювати нові державні органи, так само, як не мав права призначати членів НКРЕКП.

Також, відповідно до рішення Конституційного суду, визначений законом про НКРЕКП правовий статус тарифного регулятора не відповідає чинній Конституції. Так, за своєю сутність НКРЕКП є центральним органом виконавчої влади, а тому відповідно до Конституції закон мав визначити саме такий її статус, який передбачає входження НКРЕКП в систему органів виконавчої влади і спрямування її роботи Кабінетом Міністрів.

Зазначимо, що після створення НКРЕКП, з діяльністю установи пов'язували низку корупційних скандалів, зокрема запровадження схеми визначення собівартості електроенергії, відомої як "Роттердам+".

Нагадаємо, у травні державна уповноважена Антимонопольного комітету Марія Ніжнік постановила почати розгляд справи про вчинення НКРЕКП антиконкурентних дій органу влади, яка надала частині виробників електроенергії переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів.

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