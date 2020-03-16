Консульства України призупинили видачу віз

"У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення вірусу COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Консульства України по всьому світу тимчасово припинили прийом громадян та видачу віз для іноземців.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті МЗС України, зазначає "Економічна правда".

"У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення вірусу COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково. З питаннями прохання звертатися на електронну адресу [email protected]

Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00.00 16 березня.

З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.Що робити громадянам України, які не встигнуть повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.

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