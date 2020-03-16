Консульства України призупинили видачу віз
Консульства України по всьому світу тимчасово припинили прийом громадян та видачу віз для іноземців.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті МЗС України, зазначає "Економічна правда".
"У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення вірусу COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково. З питаннями прохання звертатися на електронну адресу [email protected]
Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00.00 16 березня.
З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.Що робити громадянам України, які не встигнуть повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.
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