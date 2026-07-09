Південна Корея відкрила візу "кочівника" для всіх охочих

Відтепер іноземці можуть оселитися в Кореї на тривалий строк, якщо відповідають певним критеріям.

Південна Корея пом’якшила умови отримання візи для "цифрових кочівників", прагнучи зробити країну привабливішою для іноземних фахівців, які працюють дистанційно.

Про це повідомляє видання The Korea Herald із посиланням на Міністерство юстиції країни.

Нова віза F-1-D, також відома як "workation visa", офіційно стала доступною з 30 червня. Вона дозволяє громадянам інших держав проживати в Південній Кореї за умови, що вони продовжують віддалено працювати на роботодавців за межами країни. На відміну від звичайної робочої візи, цей формат не вимагає працевлаштування в корейській компанії.

Перед повноцінним запуском програма працювала у тестовому режимі з січня 2024 року до травня 2025 року. Після завершення пілотного проєкту влада переглянула правила, щоб розширити коло потенційних заявників. Однією з головних змін стало пом’якшення вимог до рівня доходу. Якщо під час пілотної програми претенденти зазвичай мали підтвердити річний дохід, що щонайменше удвічі перевищував середній дохід корейця за попередній рік, то тепер застосовуються нижчі пороги. Вони залежать від віку заявника, а також від того, чи планує він проживати за межами агломерації Великого Сеула або в регіонах зі скороченням чисельності населення.