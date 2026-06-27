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Південна Корея підняла авіацію через російські та китайські літаки

27 червня 2026, 13:43
Південна Корея підняла авіацію через російські та китайські літаки
Фото: getty images
Вони перебували там недовго і залишили її без порушення кордонів.

Південна Корея підняла у повітря винищувачі після того, як близько десяти російських і китайських військових літаків увійшли до зони ідентифікації ППО над східними та південними морськими районами країни.

Про це зазначили Збройні сили Південної Кореї, передає агенція Yonhap.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), літаки Китаю та росії не порушували повітряний простір Південної Кореї, однак були зафіксовані ще до входження в зону ідентифікації ППО.

У відповідь ВПС Південної Кореї підняли винищувачі для реагування на можливі ризики та запобігання інцидентам.

У військовому відомстві наголосили, що зона ідентифікації ППО не є суверенним повітряним простором, однак використовується для завчасного розпізнавання іноземних літаків.

За оцінкою штабу, інцидент міг бути пов’язаний із проведенням спільних повітряних навчань росії та Китаю.

 
РосіяКитайПівденна Корея

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