Колишню першу леді Південної Кореї визнали винною у хабарництві
Центральний районний суд Сеула засудив колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі до семи років позбавлення волі у справі про хабарництво та незаконне отримання дорогих подарунків.
Про це пише інформаційне агентство Республіки Корея Yonhap.
За даними агентства, Кім Кон Хі визнали винною в отриманні хабарів за посередництво та прийнятті цінних подарунків в обмін на сприяння призначенням на посади та надання ділових послуг.
Під час судового процесу команда спеціального прокурора Мін Джун Кі вимагала для колишньої першої леді сім з половиною років ув'язнення, стверджуючи, що вона неодноразово використовувала свій статус для отримання особистої вигоди.
Суд призначив Кім Кон Хі покарання у вигляді семи років позбавлення волі.