Кім Кон Хі отримала сім років ув'язнення за обвинуваченнями в отриманні хабарів і дорогих подарунків.

Центральний районний суд Сеула засудив колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі до семи років позбавлення волі у справі про хабарництво та незаконне отримання дорогих подарунків.

Про це пише інформаційне агентство Республіки Корея Yonhap.

За даними агентства, Кім Кон Хі визнали винною в отриманні хабарів за посередництво та прийнятті цінних подарунків в обмін на сприяння призначенням на посади та надання ділових послуг.

Під час судового процесу команда спеціального прокурора Мін Джун Кі вимагала для колишньої першої леді сім з половиною років ув'язнення, стверджуючи, що вона неодноразово використовувала свій статус для отримання особистої вигоди.

Суд призначив Кім Кон Хі покарання у вигляді семи років позбавлення волі.