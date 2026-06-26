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Колишню першу леді Південної Кореї визнали винною у хабарництві

26 червня 2026, 14:32
Колишню першу леді Південної Кореї визнали винною у хабарництві
Фото: gettyimages.com
Кім Кон Хі отримала сім років ув'язнення за обвинуваченнями в отриманні хабарів і дорогих подарунків.

Центральний районний суд Сеула засудив колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі до семи років позбавлення волі у справі про хабарництво та незаконне отримання дорогих подарунків.

Про це пише інформаційне агентство Республіки Корея Yonhap.

За даними агентства, Кім Кон Хі визнали винною в отриманні хабарів за посередництво та прийнятті цінних подарунків в обмін на сприяння призначенням на посади та надання ділових послуг.

Під час судового процесу команда спеціального прокурора Мін Джун Кі вимагала для колишньої першої леді сім з половиною років ув'язнення, стверджуючи, що вона неодноразово використовувала свій статус для отримання особистої вигоди.

Суд призначив Кім Кон Хі покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

 
корупціяПівденна Корея

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