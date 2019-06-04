Координатор ОБСЄ зустрівся в Донецьку з кількома українськими заручниками

У ці дні координатор ОБСЄ в гуманітарній групі посол Тоні Фріш відвідав окупований Донецьк, де, за нашою попередньою інформацією, зустрівся з чотирма заручниками – військовими, яких бойовики не звільняють більше чотирьох років, попри всі наші зусилля"

Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі посол Тоні Фріш зустрівся в окупованому Донецьку з чотирма українськими заручниками-військовими та двома цивільними.

"У ці дні координатор ОБСЄ в гуманітарній групі посол Тоні Фріш відвідав окупований Донецьк, де, за нашою попередньою інформацією, зустрівся з чотирма заручниками – військовими, яких бойовики не звільняють більше чотирьох років, попри всі наші зусилля. Також бойовики показали йому ще двох цивільних, незаконно утримуваних окупантами", - написала віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Українська правда".

Водночас Геращенко зазначила, що Фрішу дали можливість побачити лише третину з тих, чиї прізвища були в українському списку з вимогою їх провідати. Зокрема, Україна наполягала на зустрічі зі Станіславом Асєєвим, однак зустріч не відбулася.

"На жаль, замість 10 заручників, на відвіданні яких ми наполягали, йому показали лише 4. Й ще 2 цивільних, про затримання яких ми знаємо", - написала Геращенко.

Вона також висловила обурення щодо "теплих обіймів" Фріша з представниками окупаційної "влади", відео яких розповсюджують російські та сепаратистські ресурси.

"Ми змушені будемо у Мінську звернути увагу посла Фріша на те, що його зустрічі в окупованому РФ Донецьку носили не приватний характер, він там представляв ОБСЄ, від якої ми чекаємо допомоги в деокупації Донбасу, а не обнімашок", - зазначила Геращенко.

"Я розумію емоції рідних заручників і звільнених нами заручників, й також вважаю, що задекларована неупередженість і рівновіддаленість представників ОБСЄ вимагає від них більш стриманої публічної поведінки з незаконною "владою" Донбасу. Публічні обійми викликають в українському суспільстві гостру реакцію, й від координаторів ОБСЄ ми чекаємо розблокування питання телефонних зв`язків і листування, й відвідання ВСІХ тих заручників, які були заявлені в списку як обов‘язкові", - додала вона.

Нагадаємо, що Європейський Союз глибоко занепокоєний інформацією про присутність російської військової техніки і особового складу в непідконтрольних уряду України районах Донбасу та закликає Росію негайно припинити підживлювати конфлікт у фінансовому і військовому планах.