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ПОЛІТИКА

Король Великої Британії написав особистого листа Трампу після замаху на нього

15 липня 2024, 14:55
Король Великої Британії написав особистого листа Трампу після замаху на нього
Чарльз III засудив політичне насильство.

Британський король Чарльз III написав приватного листа кандидату в президенти США Дональду Трампу після замаху на нього.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Повідомляється, що монарх повторив слова нового прем’єр-міністра країни Кіра Стармера та засудив політичне насильство. Чарльз побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим під час інциденту, включно з колишнім президентом, а також висловив свої співчуття сімʼям загиблих.

Нагадаємо, на Дональда Трампа скоїли замах 13 липня під час його виступу у штаті Пенсильванія. Колишнього президента поранили у вухо, а один з глядачів загинув. Секретна служба, яка охороняла політика, ліквідувала стрілка. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Він стріляв з відстані 110 метрів.

Напад на Трампа вже засудили світові лідери. Зокрема, Кір Стармер заявив, що "приголомшений" кадрами з мітингу. Він додав, що політичному насильству немає місця у західних суспільствах. А президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи замах на Трампа, заявив, що «це трагедія для демократій» Заходу.

Зеленський також прокоментував замах на Трампа.

"Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі",– наголосив український Президент.

Дональд ТрампзамахВелика БританіяЧарльз III

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