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Коронавірус Covid-19 підтвердили у двох львівських лікарів

Усім, хто контактував з інфікованими медиками, проведуть ПЛР-тестування
У двох львівських медиків після проведення ПЛР-діагностики виявили захворювання на коронавірус. Обоє лікарів ізольовані. Зараз проводиться опитування осіб, з якими вони контактували. У всіх контактних будуть відібрані біоматеріали і відправлені в лабораторії для проведення ПЛР-досліджень.
Коронавірус Covid-19 підтвердили у двох львівських лікарів

Один з медиків, за даними мерії, – це 47-річний лікар-анестезіолог Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції. У нього 31 березня взяли мазок. Стан погіршився. Зараз перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією. В лікарні опитали людей, з якими контактував хворий, а також його рідних. Усі вони ізольовані. У всіх відібрали біоматеріал для проведення ПЛР-тестування.

Ще один хворий – 54-річний лікар з 5-ї міської поліклініки. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Лікар лежав у пульмологічному відділенні 5-ї міської лікарні. Зараз його госпіталізували до обласної інфекційної лікарні. Усіх контактних осіб обстежують та ізольовують.

Дані про позитивні ПЛР-тести двох лікарів отримали сьогодні, 3 квітня, передає Zaxid.net.

Нагадаємо, що у Львові понад тиждень працює обласна лабораторія, яка тестує на коронавірус через ПЛР-тести. До того усі дані відправляли до Києва.

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03 04 2020 12:40
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