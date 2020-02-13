Коронавірус не вплине на проведення Олімпійських ігор в Токіо
Глава Оргкомітету Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо Есиро Морі підтвердив, що графік проведення ігор не буде залежати від поширення нового коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я хочу ще раз чітко заявити, що питання про скасування або перенесення ігор в Токіо не розглядається", - заявив Морі в ході зустрічі з Міжнародним олімпійським комітетом.
Колишній прем'єр-міністр Японії зазначив, що організатори будуть "працювати з урядом і спокійно реагувати" на будь-які проблеми, що виникають через вірус COVID-19.
Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Паралімпійські ігри в японській столиці - з 25 серпня до 6 вересня 2020 року.
Сьогодні в Японії зареєстровано 203 підтверджених випадки зараження вірусом COVID-19, із них 174 випадки на круїзному лайнері Diamond Princess, пришвартованого в Йокогамі поблизу Токіо.
Нагадаємо, що підготовка до Олімпіади та Параолімпіади-2020 у Токіо відбувається без критичних проблем.
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