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Підготовка до Олімпіади та Параолімпіади-2020 у Токіо відбувається без критичних проблем

За словами прем'єра, вже було проведено нараду з Мінекономіки щодо державних закупівель, зокрема в рамках підготовки до змагань
"Очевидно, є багато проблем, дякую, що ви їх порушуєте. Це правда, що ми зробили все необхідне для того, щоб ні з фінансуванням, ні з загальними організаційними проблемами жодних труднощів не було. Наразі ми оцінюємо ситуацію так, ми вважаємо, що загалом підготовка до Олімпійських та Параолімпійських ігор відбувається без критичних проблем".
Підготовка до Олімпіади та Параолімпіади-2020 у Токіо відбувається без критичних проблем Фото: з вільних джерел

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що підготовка до ХХХII Олімпійських та ХVI Параолімпійських ігор 2020 року в Токіо (Японія) загалом відбувається без критичних проблем, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Очевидно, є багато проблем, дякую, що ви їх порушуєте. Це правда, що ми зробили все необхідне для того, щоб ні з фінансуванням, ні з загальними організаційними проблемами жодних труднощів не було. Наразі ми оцінюємо ситуацію так, ми вважаємо, що загалом підготовка до Олімпійських та Параолімпійських ігор відбувається без критичних проблем", - сказав Гончарук на засіданні оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХII Олімпіади та ХVI Параолімпійських іграх 2020 у Токіо.

За словами прем'єра, вже було проведено нараду з Мінекономіки щодо державних закупівель, зокрема в рамках підготовки до змагань, і найближчим часом відомство має знайти вирішення проблем, які є в цій сфері.

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11 02 2020 13:11
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