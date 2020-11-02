Підготовка до Олімпіади та Параолімпіади-2020 у Токіо відбувається без критичних проблем

За словами прем'єра, вже було проведено нараду з Мінекономіки щодо державних закупівель, зокрема в рамках підготовки до змагань

"Очевидно, є багато проблем, дякую, що ви їх порушуєте. Це правда, що ми зробили все необхідне для того, щоб ні з фінансуванням, ні з загальними організаційними проблемами жодних труднощів не було. Наразі ми оцінюємо ситуацію так, ми вважаємо, що загалом підготовка до Олімпійських та Параолімпійських ігор відбувається без критичних проблем".

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що підготовка до ХХХII Олімпійських та ХVI Параолімпійських ігор 2020 року в Токіо (Японія) загалом відбувається без критичних проблем, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Очевидно, є багато проблем, дякую, що ви їх порушуєте. Це правда, що ми зробили все необхідне для того, щоб ні з фінансуванням, ні з загальними організаційними проблемами жодних труднощів не було. Наразі ми оцінюємо ситуацію так, ми вважаємо, що загалом підготовка до Олімпійських та Параолімпійських ігор відбувається без критичних проблем", - сказав Гончарук на засіданні оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХII Олімпіади та ХVI Параолімпійських іграх 2020 у Токіо.

За словами прем'єра, вже було проведено нараду з Мінекономіки щодо державних закупівель, зокрема в рамках підготовки до змагань, і найближчим часом відомство має знайти вирішення проблем, які є в цій сфері.

Читайте також: Кабмін назвав розмір призових за медалі Олімпійських ігор-2020.