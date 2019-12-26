СПОРТ НОВИНИЗаступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив, що призові за медалі на Олімпіаді-2020 в Токіо будуть такими ж, як і на попередніх Іграх.
"Золото" – 125 тис. дол.
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Кабмін назвав розмір призових за медалі Олімпійських ігор-2020
Їх не змінюватимуть порівняно з Ріо-де-Жанейро
Фото: Olympic.org
"Призові за Олімпійські ігри наразі залишаються такими ж. Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім уже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються", - цитує слова міністра XSPORT, передає LB.ua.
Відзначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах: зимових - Сочі (2014 року) і Пхьончхані (2018), а також літній у Ріо-де-Жанейро (2016) сума призових за медалі була однаковою:
"Золото" – 125 тис. дол.
"Срібло" – 80 тис.
"Бронза" – 55 тис.
Нагадаємо, що У Токіо відкрили п'ятиповерховий Національний стадіон, на якому проходитимуть церемонія відкриття та закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу.
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