Кабмін назвав розмір призових за медалі Олімпійських ігор-2020 Їх не змінюватимуть порівняно з Ріо-де-Жанейро

Заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив, що призові за медалі на Олімпіаді-2020 в Токіо будуть такими ж, як і на попередніх Іграх.

Фото: Olympic.org

"Призові за Олімпійські ігри наразі залишаються такими ж. Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім уже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються", - цитує слова міністра XSPORT, передає LB.ua. Відзначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах: зимових - Сочі (2014 року) і Пхьончхані (2018), а також літній у Ріо-де-Жанейро (2016) сума призових за медалі була однаковою: "Золото" – 125 тис. дол.

"Срібло" – 80 тис.

"Бронза" – 55 тис. Нагадаємо, що У Токіо відкрили п'ятиповерховий Національний стадіон, на якому проходитимуть церемонія відкриття та закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу.

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