Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Кабмін назвав розмір призових за медалі Олімпійських ігор-2020

Їх не змінюватимуть порівняно з Ріо-де-Жанейро
Заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив, що призові за медалі на Олімпіаді-2020 в Токіо будуть такими ж, як і на попередніх Іграх.
Кабмін назвав розмір призових за медалі Олімпійських ігор-2020 Фото: Olympic.org

"Призові за Олімпійські ігри наразі залишаються такими ж. Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім уже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються", - цитує слова міністра XSPORT, передає LB.ua.

Відзначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах: зимових - Сочі (2014 року) і Пхьончхані (2018), а також літній у Ріо-де-Жанейро (2016) сума призових за медалі була однаковою:

"Золото" – 125 тис. дол.
"Срібло" – 80 тис.
"Бронза" – 55 тис.

Нагадаємо, що У Токіо відкрили п'ятиповерховий Національний стадіон, на якому проходитимуть церемонія відкриття та закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2019 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.