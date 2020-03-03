Коронавірус в Україні
Про це hromadske повідомила директорка Чернівецького лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Гопко.
Також вона повідомила, що інфікований контактував зі своєю дружино востаннє 26 лютого після прибуття в Україну.
Також речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів hromadske, що у прикордонників наразі взяли аналізи, а вони почувають себе добре. З інфікованим контактували на відстані й в захисних засобах.
За словами старшого експерта з комунікації Державної фіскальної служби Олексія Ковальонка, з зараженим контактував лише один митник. Він наразі почувається добре, але пробуде на домашній обсервації 14 днів. У нього також взяли аналізи, які зараз перевіряють на коронавірус.
Раніше прикордонники повідомляли, що спеціалісти встановлюють осіб, які могли контактувати з українцем, у якого виявили китайський коронавірус.
Наразі відомо, що з ним контактували декілька прикордонників — ті, які міряли температуру, і ті, які займалися оформленням проїзду.
Нагадаємо, що соцмережі рятуються від коронавірусу гумором.
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