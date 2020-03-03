НОВИНИУкрінформ зібрав реакцію соцмереж на перший випадок коронавірусу в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Виживуть тільки фрілансери": соцмережі рятуються від коронавірусу гумором
Новину одразу ж підхопили соцмережі
ukrinform.ua/
Китайський вірус зафіксували в Чернівцях. Стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний, він госпіталізований. До цього чоловік разом з дружиною подорожував по Італії. Симптоми - сухий кашель і гарячка в нього з'явилися 29-го лютого (тоді ж чоловіка госпіталізували), а 1 березня були проведені лабораторні дослідження, вірусологічні завершились 2 березня пізно ввечері, передає УКРІНФОРМ.
Новину одразу ж підхопили соцмережі.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів запустив інтернет-ресурс з актуальною інформацією про коронавірус.
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