Коронавірус виявили у Збройних силах України

Станом на ранок 2 квітня в Збройних силах України виявлено одного хворого на COVID-19, на ізоляції – 140 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ, передає УКРІНФОРМ.

«На 07.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 72 особи», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, працівник ЗСУ, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 1 квітня після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня, методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України, стан здоров’я задовільний.

У госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким сьогодні заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.