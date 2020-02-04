Коронавірус виявили у Збройних силах України
Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ, передає УКРІНФОРМ.
«На 07.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 72 особи», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, працівник ЗСУ, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 1 квітня після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня, методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України, стан здоров’я задовільний.
У госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким сьогодні заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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