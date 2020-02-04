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В Україні зафіксували 804 випадки коронавірусу

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19"
В Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні зафіксували 804 випадки коронавірусу

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає УКРІНФОРМ.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19... Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що пік епідемії коронавіруса в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня.

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02 04 2020 10:40
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