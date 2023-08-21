Косово приєдналося до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Косово вдячне українцям за хоробрий опір у захисті спільних цінностей включно з демократією, правами людини та глобальним миром і стабільністю.

Косово приєдналося до декларації країн "Великої сімки" щодо підтримки гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

"Забезпечення перемоги України і притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є необхідною умовою збереження миру і демократії. Косово готове зробити свій внесок у ці зусилля", - написав Курті.

У заяві зазначається, що вторгнення росії в Україну залишається загрозою міжнародному миру та безпеці. До того ж, втрати України у війні були катастрофічними.

Косово вдячне українцям за хоробрий опір у захисті спільних цінностей включно з демократією, правами людини та глобальним миром і стабільністю.

Прем'єр Косова також додав, що наслідки війни вже поширилися далеко за межі кордонів України, оскільки росія, намагаючись відвернути увагу від своєї агресії, намагається дестабілізувати ситуацію у західних Балканах за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні.

Зазначив, що Косово проголосило незалежність у 2008 році, проте Сербія вважає його своєю територією. Половина країн-членів ООН, зокрема США та більшість країн ЄС та НАТО, визнають незалежність Косова. Водночас Україна не визнала незалежність Косова.

Під час саміту НАТО лідери країн G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки.

Проте президент України Володимир Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені внаслідок двосторонніх договорів з партнерами.

Зазначимо, що декларацію про гарантії безпеки для України підтримали вже 25 країн.